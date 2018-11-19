新北資深黨員齊聚力挺 尤清讚蘇貞昌有效率

近百位民進黨資深黨員今天齊聚新北市長候選人蘇貞昌競選辦公室，力挺蘇貞昌，前台北縣長尤清（中）受邀出席。（記者賴筱桐攝）

2018-11-19 15:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕近百位民進黨資深黨員今天齊聚新北市長候選人蘇貞昌競選辦公室，力挺蘇貞昌，前台北縣長尤清受邀出席，尤清稱讚蘇貞昌是第1名的台北縣長，也是第1名的行政院長，包括新板特區、自行車步道等建設，都是蘇貞昌任內完成，執行力有目共睹。蘇貞昌呼籲，不能讓過去的努力被埋沒，11月24日用選票讓新北市成為第1名的城市。

前民進黨台北縣黨部主委陳茂男一上台就模仿蘇貞昌「衝衝衝」的招牌口號，更搭配手勢，引起現場哄堂大笑。陳茂男說，請各位資深黨員當蘇貞昌的分身，幫會做事、有能力的蘇貞昌拉票。

尤清表示，蘇貞昌是第1名的台北縣長、第1名的行政院長，許多建設在蘇貞昌任內完成，包括新板特區開發案、新設56個抽水站，讓新北市不再淹水，並串連自行車步道。尤清說，只要再給蘇貞昌4年，一定可以讓新北市改變。

蘇貞昌感性表示，台灣人在戒嚴時期加入民進黨，非常有勇氣，這也是台灣人最難得的精神，當年尤清打破國民黨一黨專政時代，讓他得以接續尤清的建設，有機會為台北縣「衝衝衝」，衝出政績，大家拚了一輩子，希望台灣更好，雖然不再年輕，但只要「心中有熱情，腦中有夢，青春就在！」

蘇貞昌還酸說，當年他把市府大樓興建得美侖美奐，結果現在在裡面當市長的人卻罵我們，「這樣有尊敬人嗎？」說市政工作一棒接一棒，結果後面把棒子接下來的人卻罵前面的，暗批新北市長朱立倫。

對於新北市政府發布新聞稿，批蘇貞昌收割新板特區政績，蘇貞昌回應，「真的假不了，假的真不了」，當年尤清規劃新板特區，他接力完成，感謝尤清打下建設基礎，他有責任做得更好，國民黨執政13年以來市政停滯，他要繼續努力，讓新北更新、更好。

尤清強調，民眾清楚蘇貞昌會做事的執行力，他卸任後新板特區才一步步建設完成，最大的功勞是蘇貞昌，「選舉就要選最好的」，蘇貞昌的做事能力及效率，大家有目共睹。