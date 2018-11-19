高雄與花媽被糟蹋 基進黨選將怒嗆韓國瑜、吳敦義

基進黨高市鳳山區市議員候選人李雨蓁（記者王榮祥翻攝）

2018-11-19 15:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨主席吳敦義羞辱陳菊是「肥滋滋的大母豬」，儘管事後道歉，但基進黨前鎮、小港區市議員候選人陳信諭認為，吳敦義此舉不只是單純人身攻擊，也是在否定陳菊與高雄、這些年來轉型的努力，與同黨的韓國瑜一再用不實言論侮辱高雄相同，都令人無法忍受。

基進黨表示，候選人們昨天原本要前往國民黨高雄黨部進行抗爭，因為陳菊在岡山晚會上呼籲大家以愛包容，才放棄行動，但仍要嚴厲譴責吳敦義與韓國瑜的言行，並警告他們，不要再如此糟蹋高雄！

基進黨鳳山區市議員候選人李雨蓁指出，基進黨是扎根於高雄的在地政黨，當初外界將基進黨視為一群容易激動的年輕人時，只有陳菊疼惜基進黨的革命精神，不僅給予包容、溫暖，也多所建議，讓基進黨能夠持續的成長、茁壯。

這些年來，基進黨和高雄好過日協會，持續關心高雄市政，提出超過五十萬字的市政建言書，就是希望用最實際的行動，來讓高雄更好。

陳信諭則表示，當成員們看到韓國瑜一直用「又老又窮」糟蹋高雄時，不畏懼韓粉的網路霸凌，一個一個站出來和韓國瑜對戰，直指韓國瑜「豪洨」；這一次看到吳敦義批評陳菊是「肥滋滋的大母豬」時，一度憤怒到要比照四年前太陽花運動，包圍國民黨黨部，要替花媽討公道、也一併為高雄討公道。

李雨蓁強調，基進黨絕對不怕任何壓力，如果國民黨還是要繼續用這種糟蹋人的方式來踐踏高雄，基進黨隨時會用行動來捍衛高雄的公道！