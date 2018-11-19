地方選舉綁公投 選舉票投到公投票匭無效

2018-11-19 14:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年地方選舉11月24日投票，並同步舉行多案全國公投，台中市選委會總幹事盧政遠今日表示，投開票所僅有一入口，民眾離開投票所後不得再進入領票、投票，選舉票若投入公投票匭，屬無效票，反之亦然，呼籲民眾留意。

市府民政局副局長兼台中市選委會總幹事盧政遠今日在市政會議專案報告說，選舉票與公投票的投開票所僅有一入口，年滿20歲可領地方公職人員選舉票及公投票；年滿18歲以上、未滿20歲僅能領公投票，離開投票所後不得再進入投票所領票、投票。

市長選舉票為淺黃色、區域市議員票為白色、平地原住民市議員票為淺藍色、山地原住民市議員票為淺綠色、里長票為粉紅色、和平區長票為金黃色、和平區區民代表票為淺橘色；公投票10案均為白色，1案1張公投票並印有編號，自第7至第16案。

選舉票匭的設置，每個投票所以設置3個選舉票匭為原則，分別為市長、市議員及里長的選舉票匭；和平區除市長、市議員及里長的選舉票匭外，另增1個區長選舉票匭及1個區民代表選舉票匭。公投票匭部分，每一投票所以設置3個公投票票匭為原則。

投票流程方面，選舉人先領選舉票、圈票、投票，次領公投票、圈票、投票，選舉人或投票權人可選擇全領、僅領取部分或全不領選舉票或公投票。選舉票匭間如出現誤投情形，例如市長票投到市議員票匭或市議員投到里長票匭，仍屬有效票，但選舉票投到公投票匭或公投票投到選舉票匭則屬無效。

主持會議的副市長林陵三表示，台灣已進入民主法治國家，選舉是國民的權利與義務，秉持民主法治國家的精神，讓選舉順利進行，也期許選務人員落實中立、公平、公開與公正，避免有暗示性的行為出現。警察局與義警民防也會共同投入選務工作，維持投票秩序。