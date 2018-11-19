單兵注意！基本戰鬥教練沿用近20年 明年將改

2018-11-19 14:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為許多役男共同回憶的「單兵基本戰鬥教練」，至今已沿用將近20年，包括「單兵注意」、「脫盔欺敵」等內容仍為役男茶餘飯後話題，不過，時代力量立委林昶佐認為，包括呼籲共軍官兵投降的「心戰喊話」等單戰科目已不合時宜，呼籲國防部檢討。國防部官員回應，明年將與時俱進更新。

「單兵基本戰鬥教練」報告詞內容，包含官兵攻擊前準備、遇敵障礙物、核爆或毒氣、向敵陣衝鋒等情境時的因應方式，新訓役男皆須施測。不過，「單兵基本戰鬥教練」已施行近20年，內容是否合乎現今戰場情境引發質疑。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部長嚴德發、國防安全研究院執行長林正義等人報告國防院業務。時代力量立委林昶佐質詢時，列舉「心戰喊話」，內容為「親愛的共軍弟兄們，你們己經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧。我們政府是寬大為懷的，絕對保障你們的生命安全，趕快出來投誠吧。」

林昶佐表示，國軍在「反攻大陸」概念下研擬單戰報告詞，但光以「心戰喊話」部分而論，他懷疑能否使共軍投誠的可能性。對此，國防部訓練參謀次長李兆明表示，今年陸軍新訓104旅完成戰鬥教練規劃，包括心戰喊話等科目經驗證已調整取消，明年將與時俱進更新。