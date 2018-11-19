雲林縣選舉委員會遭踢館 要求開罰違規選舉旗幟、廣告競選廣告物

2018-11-19 14:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣選舉委員會今天早上遭到踢館，要求依法開罰違規選舉旗幟、廣告競選廣告物。

抗議的縣長候選人王麗萍等人表示，總統蔡英文於101年5月15日因在非屬台中市政府公告指定之地點（台中市沙鹿區鎮南路與英才路口安全島上水銀燈柱、鎮南路與福成路口安全島、中山路丹聯大樓北側路口之紅綠燈柱） 設置競選廣告物，涉違嫌違反總統副總統選舉罷免法（下稱總統選罷法）第48條第2項，被處20萬元罰鍰。

抗議民眾要求選委會依法開罰此次選舉期間違規設置的選舉旗幟、廣告競選廣告物，以充實國庫。