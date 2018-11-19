大量洋垃圾進口我國 環署挨批「太遲鈍」預算凍結500萬

2018-11-19 14:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國禁廢令去年底上路後，大量洋垃圾進口我國，導致廢紙、廢塑膠價格出現波動，衛環委員會今天審查環保署明年度預算，有立委批評環保署對國內進口廢紙、廢塑膠造成回收產業衝擊的處理太慢、太遲鈍，提案凍結資源循環再利用計畫預算500萬元，全案修正通過。

環保署資源循環再利用計畫明年度編列預算9700萬元，其中一般廢棄物減量及資源循環推動計畫配合預算編列7139萬元，廢棄物再利用管理策略檢討與推動等相關工作業務費2500萬元。

立委吳玉琴批評，針對國內進口廢紙、廢塑膠對國內回收產業造成衝擊，環保署處理顯然太遲鈍、速度太慢，雖然預算用在這些委辦案上，卻無法對國內相關政策及時提出修正與調整，要求凍結預算500萬元。

吳玉琴要求環保署要在今年底前針對回收市場因廢棄物導致回收價格波動，造成1.1萬多名基層回收個體戶生計遭受嚴重衝擊，擬定至少6個月的緊急應變補助計畫，並在108年4月前針對國內進口廢紙、廢塑膠納入資源回收管理制度的必要性和可行性，提出相關法規修正，並到衛環委員會報告，才能解凍預算。

環保署廢管處處長賴瑩瑩指出，國內廢紙進口量已有下降趨勢，且目前廢紙回收市場正處於盤整期，預估未來廢紙進口量將維持穩定，而廢塑膠從10月實施進口的新規範，也有明顯減少。