南投運「票」順利 公職、公投互相錯投算「無效票」

2018-11-19 14:22

〔記者謝介裕／南投報導〕再過5天就是九合一選舉投票日，南投縣長、縣議員選舉選票及公投票，合計500萬餘張，今日在警方戒護下，安全運抵南投縣選舉委員會辦公室，並依路程遠近、選舉人數多寡等種種考量，即日起迄21日止，區分3天，讓各鄉鎮市公所選務人員將自己轄區的選票及公投票領回保管，以利24日投開票作業順利進行。

南投縣5項公職選舉中，除了鄉鎮市長、代表及村里長等3項選舉選票，由各公所本身負責印製以外，其餘均由南投縣選委會一肩扛起，此次縣長選舉人數計有413317人、縣議員選舉人數則是413044人，年滿18歲具有公投資格的人數為427185人，加上公投案計有10項，以致印製的選票及公投票總共多達500多萬張，數量之多也是歷年來之最，令選務人員在清點、核對選票及公投票時，絲毫不敢掉以輕心。

南投縣選委會說，全縣13鄉鎮市總共規劃488處投開票所，縣長、縣議員選舉選票及公投票，今日南投、草屯、名間等3個公所已領回，明日安排埔里、竹山、鹿谷、中寮、魚池、國姓、水里及信義等8個公所，後天則是集集及仁愛2個公所。

南投縣選委會副總幹事黃志聰進一步指出，此次縣內五合一選舉，投開票所共設有5種票匭，若只是選票投錯票匭，並無選票被撕毀、模糊等情況發生，仍算是有效票，但若投到公投的票匭，則一律視為無效票。

至於10項公投案，也與選舉票一樣，採「一案一票」模式，在每1個投開票所，設置3個公投投票匭，公投案7、8、9案投第1票匭；10、11、12案投第2票匭；13、14、15、16案則投第3票匭，公投案彼此投錯票匭仍算是有效票，但若投到公職選票的票匭，也一樣視為無效票。

南投地檢署發言人主任檢察官吳怡盈表示，檢方截至今日止，受理賄選的案件，簽分「偵案」共有36件、「他案」184件，投開票當天，檢察官也都會進駐各分局，一旦有狀況發生，便可就近查察，呼籲各候選人勿心存僥倖，以免偷雞不著蝕把米﹗