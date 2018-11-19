普悠瑪事故調查 劉櫂豪指正在「收斂階段」

2018-11-19 14:19

［記者黃明堂／台東報導］劉櫂豪指出，普悠瑪事故發生後，他立即督促交通部應儘速釐清事故真相，普悠瑪事故調查小組召集人吳澤成日前也已表示，調查正在「收斂階段」，根本並非如同饒慶鈴所說欺騙社會大眾。

國民黨台東縣長候選人饒慶鈴昨天進行藍營大團結造勢活動，其原住民後援會總召廖國棟在上台懇託時表示，普悠瑪事件發生後，立法院黨團協商的結果就是要行政院長賴清德於一個月內至立法院進行專案報告，但民進黨卻只顧著選舉，忘了當初給國人的承諾。

饒慶鈴則質疑，台東的民意代表且身在交通委員會的劉櫂豪立法委員，卻在台東人最關心的普悠瑪事件上毫無作為，一心只顧著他的縣長選舉。

劉櫂豪對此表示，台東鄉親要的是真相與安全回家的路，他認為，安全不應該被作為選舉考量，如果選在選前報告，恐怕又淪為互噴口水無法理性討論，黨團大會已定27日讓賴院長報告。

劉櫂豪說，普悠瑪事故，是大家都不願意發生的事故，所以更要理性討論，如此才能夠還給台東鄉親一個真相，也才能真正還給台東民眾安全回家的路。也呼籲對手，不要在這時候選擇用台東鄉親的痛來炒作選舉，避免造成鄉親的二次創傷。

劉櫂豪表示，擔任立法委員以來，恪遵職守，努力爭取台東權益，鄉親也都有所感受。普悠瑪事故是每個人都不願意看見的，而在事件發生後，他立即積極協助與陪伴家屬，並督促交通部應儘速釐清事故真相，日前日商公司承認疏忽問題，他隨即在立法院召開記者會，要求交通部儘速查明，目前調查進度已快到「收斂的階段」，收斂的階段意即能展開原因歸納、發掘問題、提出對策的階段。