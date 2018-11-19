被黃敏惠虧蹲過嘉義監獄 馬英九一臉尷尬苦笑

前總統馬英九力挺國民黨嘉義市長候選人黃敏惠，今天上午陪同黃在競選總部發表形象影片，提及獄政博物館（前身嘉義監獄）時，黃對著馬英九笑稱：「你也在這裡蹲過」，讓馬尷尬苦笑。（記者丁偉杰攝）

2018-11-19 14:03

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長選舉激烈，前總統馬英九力挺國民黨嘉義市長候選人黃敏惠，今天上午陪同黃在競選總部發表「未來嘉義市：100大品牌品拚經濟，100種幸福在嘉義」形象影片，會中黃闡述「哪些可以成為嘉義品牌」時，提及獄政博物館（前身嘉義監獄），她對著馬笑稱：「你也在這裡蹲過」，讓身陷三中案官司的馬一時還會意不過來，馬先是尷尬苦笑，接著表示是他在當法務部長時到過嘉義監獄。

黃敏惠說，嘉義監獄已轉型為獄政博物館，現在文史工作者導覽時，不忘提及當年馬總統擔任法務部長到此視察時「也在這裡蹲過」，加深遊客對獄政博物館印象，成為觀光新亮點。

投票日進入倒數階段，馬英九輔選行程馬不停蹄，昨晚國民黨在嘉義市棒球場停車場舉辦雲嘉嘉南聯合造勢晚會，馬與國民黨主席吳敦義壓軸出場，活動結束後，馬還陪黃敏惠到文化路夜市掃街拜票，為黃漏夜錄製「未來嘉義市」形象影片。

今早8點半起，馬英九陪著黃敏惠接連走訪圓福寺、朝天宮、玉皇宮祈福參香，11點半出席「未來嘉義市」形象影片發表記者會，下午行程滿檔，1點起陸續到九華山地藏庵、文財殿祈福參香，接著前往嘉市脊髓損傷協會、嘉愛啟智發展中心參訪。