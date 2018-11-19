控林姿妙家族開礦將成「砂石縣長」 陳歐珀陣營：若有抹黑願退選

2018-11-19 13:50

［記者張議晨／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀陣營，指控國民黨候選人林姿妙子女投資的益興礦業破壞山林，但昨公辦電視政見會，林姿妙指礦場經營合法，斥責綠營抹黑，對此，今陳歐珀陣營反擊，指礦場本來就是在開採砂石，若他們有歪曲、抹黑，願退出選舉，但若破壞山林是事實，就請林姿妙退選。

益興礦業位在蘇澳白米溪上游，林姿妙兒子林宜弘、女兒林羿伶曾分別擔任公司董事長及董事，民進黨質疑林姿妙家族用不正當手段獲取利益；昨林姿妙在電視政見發表會中，強調礦場經營合法，綠營指控是「抹黑」。

對此，陳歐珀陣營今反擊，指礦場位置開挖砂石，對下游水土保持造成很大影響，若說挖山開礦是合法事業，試問宜蘭縣民「聽得下去嗎？」

民進黨宜蘭選對會召集人林進財今還出示文宣，指控林姿妙家族除益興礦業有關外，還另投資慶庭開發建設、柏康事業都有關係，且林羿伶還任職上述3家公司董事。

陳歐珀陣營質疑，林姿妙家族都與砂石開採有關，將成為「砂石縣長」。

民進黨青年軍發言人于閔如也痛批，林姿妙首支競選廣告，說要守護宜蘭價值，但事後卻發現子女都在開礦，「林姿妙要守護的究竟是宜蘭價值，還是宜蘭價格？」

于閔如質疑，林姿妙對益興礦業問題稱「一切合法」，但合法就能合理開採礦石？法律是最低道德標準，若開礦釀成土石流，命都沒了還要保護什麼？

林進財今還向林姿妙叫陣，若他們有抹黑、不實指控，他們願退出選舉，但若林姿妙家族有這些行為，她就要退選，呼籲選民不要選出「砂石縣長」。

對此，林姿妙陣營發言人、宜蘭縣議員黃定和強調，越接近投票日，陳歐珀陣營就開始神智不清、緊張；礦物局都已強調礦場一切合法，有公文為證，有無違法也是礦物局說得算，呼籲別再用這類奧步，抹黑他們。

相關影音