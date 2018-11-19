蔡正元酸姚文智「選不上」 謝長廷： 酸的人總是有

談到蔡正元酸姚文智「選不上」 ，謝長廷說： 酸的人總是有。（記者周彥妤攝）

2018-11-19 13:50

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨宣布辭立委，力拚選舉；國民黨前政策會執行長蔡正元則揶揄，「本來就選不上，確定要退出政壇，辭不辭無關緊要」。駐日代表謝長廷今首度陪同姚掃街時受訪說，酸的人總是有，也不能在他嘴巴塞巧克力，「叫他不要酸、變成甜的」；姚則說，「他一輩子也只能酸啦」，謝要姚別這樣說，尊重對方就好。

蔡正元在臉書發文指出，最近有幾個人辭立委，但姚文智辭最沒選舉效果，因為姚文智早已宣佈選不上市長就退出政壇，「姚文智本來就選不上，所以確定要退出政壇，辭不辭立委已無關緊要」。

蔡正元說，姚文智唯一的可能，就是效法他的師父謝長廷，退出政壇但不退出台灣，繼續當駐日代表，或者是效法段宜康不吞曲棍球但吞下承諾；不然也能效法蘇貞昌在神明面前發誓，再跑去神明前道歉就當沒事。

蔡又說，姚文智也可以辭立委後再參加補選就可以解套，「反正又沒說永遠退出政壇，辭退幾個月就算退出政壇，再回頭補選也算重入政壇」。

蔡正元還說，姚文智即使食言而肥，有謝長廷、蘇貞昌、段宜康這些民進黨的先烈，「有樣學樣，別人又能說什麼？」

謝長廷今陪同姚文智在大同區一帶掃街，行前受訪談到如何看待北市選戰，謝說，票沒開出來，大家都不知道，有時前一天慶祝當選，第二天就掉眼淚的也有，在民主社會要戰戰兢兢，尊重主人尊重人民，到最後一天票開出來為止，這正是民主政治的真諦，所以預測選情，都只是預測，沒有意義。

對於蔡正元在臉書揶揄姚文智一事，謝長廷則說，酸的人總是有，至少姚很有勇氣，也說到做到，這不容易，就讓他酸，「我們也不能在嘴巴塞巧克力，叫他不要酸、變成甜的」。在旁的姚則說，「他一輩子也只能酸啦」；謝則勸姚，「不要這講啦，就尊重他就好」。

談到昨日在臉書發文談高雄選情，可能有政權更迭徵兆？謝則強調，文內還有一句，「韓流夜襲吹發落，馬蹄何處必長紅」，意思是韓流夜襲，到處都有韓魂、有不同聲音，有可能是政權輪替前照，但也有可能是高雄覺醒機會。

謝長廷之子、議員謝維洲昨發起「反霸凌、反造假、我站出來」連署，盼民眾挺身而出，對抗選舉歪風和外來勢力，企圖影響台灣民主價值。謝維洲今天也在掃街擺設攤位宣傳連署，謝長廷也簽上名字響應。

對此，謝長廷表示，選戰期間，假新聞充斥，這次中國五毛黨或一些網軍，介入假新聞假消息，這是台灣民主發展的關鍵，這是一場戰爭，一個「真」跟「假」的戰爭，當然我們希望站在真的一面，台灣永遠保持真實有感情的一面，因而簽了連署。

謝長廷也說，自己站出來，不是沒代價，因為會變成霸凌對象，但「我站出來我願意受霸凌」，看誰敢站出來，總之不要讓導演、歌星、文化界被霸凌，希望支持自己的理念的民眾通通都站出來，台灣大團結，霸凌就會消失，這是自己的理想。