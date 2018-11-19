稱遭民進黨南市黨部抹黑 議員候選人按鈴申告

2018-11-19 13:34

〔記者王涵平／台南報導〕南市無黨籍議員候選人趙昆原稱遭民進黨南市黨部不實文宣抹黑，今前往民進黨新營黨部抗議，再轉往地檢署按鈴申告，希望民進黨反省並道歉。

趙昆原表示，11月9日在台灣之友會市長候選人座談會中，向代表民進黨候選人黃偉哲的市議員邱莉莉提出要求保證凍漲房屋稅、老人年金提高至3000元、市府負擔65歲健保費等問題，會後就收到支持者轉傳邱莉莉在其個人粉絲頁以「投給雞＝投給黑幫」、「支持無黨籍＝支持黑幫」及「魚肉鄉民」等影射及負面言論抹黑及攻擊他，甚至近日更在網路、通訊群組及第一選區，以轉傳及夾報等方式散播由民進黨台南市黨部具名的抹黑文宣，企圖影響其支持者。

民進黨南市黨部執行長蔡麗青表示，趙昆原在民進黨三進三出，長期打著「少數關鍵票」的招牌遊走在藍綠之間，豈非變色龍一般？

此外，2014年大選，前台南市長賴清德不顧一切到趙的競選總部相挺，趙昆原選前答應配合黨團運作，選後卻不配合，甚至在賴清德對抗李全教，拒入議會的關鍵時刻，公開反對賴清德。應該受到選民公評，難道不會心虛嗎？

趙昆原強調，長期持續為民主及地方建設努力，民進黨為選舉利益，奧步不斷的作法令他極為痛心，面對昔日一起為民主奮鬥的夥伴，不禁要問一句「本是同根生，相煎何太急？」