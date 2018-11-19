被罵大母豬與嘲弄高雄又老又窮 陳菊：惡意沒差別

陳菊認為，用粗暴的語言侮辱她，與嘲弄高雄又老又窮，惡意沒有什麼差別。（資料照）

2018-11-19 13:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府祕書長陳菊今中午再次透過臉書指出，她始終相信，真心珍愛就不會 惡意傷害。

陳菊認為，用粗暴的語言侮辱她，與嘲弄高雄又老又窮，惡意沒有什麼差別，只是，一個是糟蹋陳菊，一個是糟蹋高雄。

陳菊強調，高雄，是咱大家人的厝，她的生命是跟高雄連作伙，真的非常感謝市民，可以給她機會。她表示，高雄的責任，要給正確的人來擔任。