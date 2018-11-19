提前打預防針 魏嘉賢率律師團防選舉奧步

花蓮市長候選人魏嘉賢今率律師團隊「提前打預防針」，拒絕選舉奧步，並簽署「聯合聲明書」，展現清白參選、乾淨從政決心。 （記者王峻祺攝）

2018-11-19 13:27

［記者王峻祺／花蓮報導］選戰倒數5天，花蓮市長選情雖冷清，但各候選人支持者已分別在社群軟體「筆戰」，不實指控及誹謗言語也不逕而走，候選人魏嘉賢今率律師團隊「提前打預防針」，拒絕選舉奧步，並簽署「聯合聲明書」，展現清白參選、乾淨從政決心。

「殯儀館是你家」、「遭祖先爬墳鞭打」、「家人攻擊再起！」魏嘉賢說，2年前補選時，就在最後一週出現諸多負面攻擊，對自己及家人造成莫大傷害，還發生盜領競選背心向支持者發布不實且具攻擊性的言論憾事，如今近日相關留言再起，不得不防。

他說，近日網路開始出現零星不實指控，為杜絕這些選舉奧步，特別召開「乾淨選舉，拒絕奧步法律聯合聲明記者會」，針對謾罵或誹謗留言，已進行存證動作，若無法遏止歪風，未來不排除相關法律行動，捍衛自己與家人的權益。

他強調，希望選舉回歸公共政策面，保持理性與和平的態度進行選舉活動和投票行為，才是落實民主法治精神的最佳舉動。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏說，選舉進入白熱化階段，各地負面新聞層出不窮，盼在選前最後一週，不要再有任何對候選人的攻擊性言論或黑函出現，企圖影響選情，國民黨始終秉持不打奧步、不人身攻擊，只提政見等正面選戰。

魏嘉賢律師團隊表示，若有心人士刻意散佈不實消息及傳聞，已涉及加重誹謗罪之虞，恐觸犯「社會秩序維護法」及「刑法」，不可不慎。