輔選丁守中 楊志良：蔡英文、陳菊不知照顧小孩辛苦

楊志良說，若市府成立的中心無法承受照顧長者、兒童，就送到總統府、行政院門口，更補上蔡英文、陳菊及吳音寧從未照顧過小孩，不知道有多辛苦，讓他們體會一下。（記者鍾泓良攝）

2018-11-19 13:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天出席台大教授後援會，現場約四十位教授到場支持，前衛生署長楊志良表示，台灣今年是結婚、生育率最低的、貧富差距最大及虐童、殺嬰事件最高的一年，建議未來市長可成立中心，承擔照顧民眾無力照顧小孩、長者；若市府無法承受，就送到總統府、行政院門口，更補上總統蔡英文、總統秘書長陳菊、北農總經理吳音寧從未照顧過小孩，不知道有多辛苦，讓他們體會一下。

楊志良表示，今年虐童、殺嬰事件有史以來最高，「國民黨真的很不會選舉，光是這個事情就可以把蔡英文幹掉了！」

楊志良建議丁守中，應該普查一下有多少高齡、失能者住在2樓以上公寓而無法就醫，認為可以跟醫師公會合作，給予特別診療金讓他們可就醫，因為只有全民健保是不夠的。另外，楊志良也建議敬老金之後再加倍，但須設有排富條款，將錢集中發給孤苦無依的獨居老人，「張忠謀、郭台銘跟楊志良不需要這敬老金。」

對此，丁守中受訪說，他與楊志良會後說明，重陽敬老金並非救濟金，所以不會設立排富條款，但2人有共識可以加強弱勢老人的照顧。

而對於現場出現多位教授到場，若未來當選後是否考慮從學界找小內閣，丁守中說現在還沒有選上，所以沒有考慮。但他補充，選上將會考慮從學界、實務界及企業找人才，但他補充不會比照柯文哲海選。