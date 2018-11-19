林佳龍推《選擇台中》CF 感性催票喚起市民記憶

林佳龍競選總部公布競選連任第三支CF《選擇台中》。（記者黃鐘山攝）

2018-11-19 13:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍尋求連任，今日推出第三支CF《選擇台中》，內容從林佳龍2005年到台中打拼開始，10多年來始終如一，一步步實現這座城市的美好，呈現台中的進步，向選民感性催票，盼繼續選擇認真努力的林佳龍當市長。

林佳龍競總發言人林尚賢指出，《選擇台中》畫面提到林佳龍2005年競選台中市長失利，選擇兌現選舉承諾，一直待在台中沒有離開，2006年並成立市政研究辦公室，堅持在台中紮根基層、不放棄，和所有市民一樣每天默默努力，因為台中是他的家。

林又說，林佳龍擔任市長4年來，始終如一，台中的重要建設和各個改變有目共睹，包括推動大車站計畫，讓舊城再生，招商引資，建設海線港區，推動和平專案等實質成果，改善原縣區邊緣化、市區空洞化問題，一點一滴實現這個城市的美好。

林尚賢表示，4年前，沒有人想得到，曾經髒臭加蓋的綠川、柳川、葫蘆墩圳整治後，竟能成為全台競相考察的典範；托育一條龍，成為中央仿效、推動到全國的政策；台中世界花博，更讓全世界為台中驚豔；面對空汙，林佳龍與市府團隊推動86項防制措施，減煤、降載、加嚴排放標準，大砍500萬噸生煤。

他強調，《選擇台中》呈現出「選擇堅持，同時也是選擇台中進步的價值！」也代表林佳龍認真努力的精神，希望選前倒數時刻，能喚起選民記起他們4年前所支持的林佳龍，依然始終如一、堅持努力、不怕困難，請市民繼續選擇林佳龍連任成功。