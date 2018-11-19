大選激化社會對立 民團籲全台候選人承諾護民主

2018-11-19 13:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕24日將迎來九合一大選，但多個公民團體發現，近日假消息、假民調、中國謠言干預等亂竄，加上各地候選人利用暴力、煽動、對罵等不良手段，甚至連偏鄉都感受到社會的對立與激化，緊急在今天成立「平安夜連線」，呼籲全台各候選人簽署承諾書，和平理性看待選舉結果，共同守護台灣民主。

由人本教育基金會等共43個公民團體共同發起的「平安夜連線」今正式成立，並聲明指出，選舉將至，卻明確感受到民間漫著一種深層的恐懼和不確定感，基於關心台灣社會的安定與福祉的初衷，因此成立平安夜連線，希望藉民團努力，加上全台候選人的承諾，來化解可能的危機，讓選舉順利落幕。

人本董事長史英表示，國家需有人冷靜守護民主，並有事實根據對這次選舉感到憂慮，但無意跟任何候選人對立，因此盼各候選人簽署承諾書，不煽動支持者、呼籲支持者冷靜。

人權律師童文薰表示，選前最後關頭卻傳許多耳語，如憂心公投作票、民調落差等，進而發生過激結果，呼籲大家應對台灣民主有信心，共同監票，化解擔憂、護民主。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏說，目前假新聞，假消息，假民調充斥，顯然意在製造動亂，一旦選舉結果和虛張的聲勢出現落差，便可操弄相關支持者的悲憤；他更指出，AIT主席莫健不尋常接受媒體訪問，表示「中國操弄媒體影響選情情況嚴重。」，但中共利用宣傳武器製造謠言從1949年以前已有劣跡，台灣不能不防備。

李江却台語文教基金會執行長陳豐惠呼籲，社會應該在選後繼續對話溝通，盼候選人跟民眾在1124當天一起顧好民主；北社社長李川信提醒，假民調造成選舉後動盪，台灣在2000年、2004年都有前例，呼籲候選人自律、簽署承諾，重視選後社會安定。

台灣基督長老教會牧師歐蜜偉浪也表示，即使住在拉拉山，位於各縣市縣界，仍可感受到這次選舉的許多惡意攻擊，喊打喊殺，連偏鄉都感受到激化的對立，呼籲社會需要平安。

青平台社會培力中心主任劉璐娜表示，韓國瑜到其他競選場合唱「夜襲」，倡議婚姻平權的年輕人遭毆打，但太陽花學運以來，年輕人催出進步能量，長輩也應加入平和，讓台灣不分世代共同守護民主。

台語正常化推動聯盟召集人許慧盈則表示，選舉應該討論政見，反對候選人利用暴力、原始、未開化的手段煽動支持民眾，希望將不好的事先說破，就不會發生。

台灣社社長張葉森說，這次選舉被中國藉機操弄台灣內部因改革所累積的不滿，期望台灣人民防患於未然、候選人自制、國安單位安定民心。

該連線預計將到各縣市宣傳，讓大家警惕，不讓1124當晚選情之夜發生任何非法暴力、「夜襲」事端。同時呼籲各候選人簽署平安夜承諾書，不願簽署的候選人則會盡力說服、向社會公布等。