選舉公報政見空白 澎湖縣議員林玄立說分明

2018-11-19 12:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底五合一選舉進入倒數階段，選舉公報已分送至各家戶，參選澎湖縣議員第4選區候選人林玄立政見欄空白，引發網路紅人蔡阿嘎冷嘲熱諷，並在網路上瘋傳；林玄立表示，政見白紙黑紙寫出就一定要做得到，不願意天花亂墜騙選票。

林玄立是澎湖政壇素人，西嶼鄉外垵人，歷練海軍第二造船廠、台北市政府消防局、澎湖縣政府消防局等職務，消防局退休後，突然宣布參選澎湖縣議員，由於林的兄長被西嶼鄉長許月里之子設局殺死棄屍廢棄營區，原本外界以為林參選是為兄復仇，但林鄭重否認，並表示和解就是放下仇恨，還推崇許任鄉長政績做得不錯。

針對政見欄空白，林玄立表示，政見發表就一定要能落實完成，而不是天花亂墜騙選票，同時林也首度說明參選動機，絕不是為兄復仇，如果是為兄復仇就參選鄉長，澄清外界流言滿天飛，主要是爭取話語權，希望以議員身分改變現有的消防局「官大學問大」文化，同時為民發聲，公務生涯數十年，自認相當了解民瘼。

由於林的政見欄空白，經過網路紅人散播，除了被當作選舉趣談外，更多網友心中的疑慮是否違法？澎湖縣選舉委員會總幹事許啟川表示，依據2016修正的公職人員選舉罷免法第47條第1項，原本規定政見內容以600字為限，但修正之後取消字數限制，只要空格範圍內都可以，至於政見空白沒明文規定，因此無違法爭議。