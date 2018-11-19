張麗善推崇客家文化 「四海大平安」成立客家後援會

2018-11-19 13:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林除了有詔安客家，也有許多其他客語族群居住，雲林縣長候選人張麗善今天以「四海大平安」成立客家後援會，推崇客家文化是雲林珍珠，全力搶攻客家票。

張麗善今天成立客家後援會，張麗善後援會總會長吳振欽、張麗善客家後援會會長廖銓基、客家4縣大老彭瑞昌、崙背鄉長候選人李合同、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄都出席力挺，現場百餘名支持者也以客語高喊「凍蒜」。

彭瑞昌表示，雲林有詔安客，也有來自苗栗、新竹等地區的客家人，即四縣、海陸、大埔、饒平與詔安等合稱「四海大平安」，都是具有客家文化的族群，政府必須好好保存與發揚，面對客家族群多數從事農業，民進黨執政後農委會不照顧農民，讓客家鄉親非常不滿。

張麗善強調，她當選後會舉辦「國際詔安客家文化節」，鼓勵民眾學習客語，承諾發放客語認證通過獎金，邀請這些「客人」來雲林觀光交流，打造雲林成詔安客家人共同的家。

張麗善表示，不滿客委會取消客語認證通過獎金，承諾當選後將會檢視並增加雲林客家事務預算發放客語認證通過獎金，如果民進黨不願意推廣客語，就讓她來做。

李合同全程以客語為張麗善及他自己拉票，以4年前張麗善就提出以詔安客家文化園區為核心的文創產業園區，呼籲大家支持讓張麗善高票當選落實政見。