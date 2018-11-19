接見拔河代表團 總統：體育是突破外交困境的方式

2018-11-19 12:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見我國參加「2018世界室外拔河錦標賽代表團」，肯定選手們的傑出表現，讓台灣持續被看見，也期許他們在未來的運動生涯繼續有優異表現，用盡全力，讓自己、讓台灣在國際舞臺上發光發熱。

總統致詞時表示，很高興與拔河好手們見面，在場有幾位朋友去（2017）年也有來過總統府，她還記得選手們手上的繭，比金牌還要閃亮。

總統說，近年來我國的拔河代表隊，在國際賽事場上的表現都相當亮眼。除了在「2017世界運動會」，締造了女子4連霸佳績，今（2018）年9月的「世界室外拔河錦標賽」，更締造女子5連霸的優異表現，我們代表隊一共獲得了5金、1銀、1銅的好成績，為台灣帶來無比榮耀。她請選手們給自己一個掌聲。

總統說，拔河的訓練過程很辛苦，從一開始雙手破皮、痛到掉淚，到長滿厚厚的繭，忍痛練習、忍痛比賽，磨練出堅強的意志，不斷挑戰極限。選手們手上的每一道傷口，都代表著堅毅、勇敢的精神，更成就了每一場賽事都有優異的表現。這也是運動家的精神，努力到最後一刻，不放棄、不氣餒。

總統指出，拔河是一項考驗團隊默契的運動，需要同心協力合作，才有勝利的可能。大家一起練習、一起面對成敗，任何困難、瓶頸都一起度過，相信這些都會在選手們的人生中，留下難忘的回憶。

總統表示，台灣現在正面臨許多國際壓力，體育是帶領台灣突破外交困境最好的方式之一。每一位運動員的奮力表現，都有助於台灣在世界上嶄露頭角。我們可以很有自信的說，因為選手們的傑出表現，讓台灣持續被看見。她也期許選手們在未來的運動生涯繼續有優異表現，用盡全力，讓自己、讓台灣在國際舞臺上發光發熱。

最後，總統談到選手們都很關心景美女中拔河隊教練郭昇的病情，前陣子體育署長高俊雄才去看過他。她祝福郭教練早日康復，回到練習場與大家一起努力。