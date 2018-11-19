內政部：移民資訊系統未發現後門程式

2018-11-19 12:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對周刊今日報導，相關移民資訊系統疑案一事，內政部強調，已針對移民署重點資訊系統及協力廠商等進行通盤稽查，檢測結果未發現後門程式或有資料外洩情形，請民眾放心。

內政部指出，本案檢方自去年11月起開始調查，迄今仍在調查階段，並未起訴相關人員，內政部本於勿枉勿縱原則，持續積極配合檢廉單位調查，以查明真相。

內政部表示，本案最初在99年間，內政部即曾主動將移民署相關採購案件移送司法機關協助查明，並配合台北地院檢察署、監察院進行瞭解，惟未查有不法情事，並經台北地院檢察署檢察官於103年6月偵查終結，核予不起訴處分。

內政部指出，行政院資通安全處日前已針對移民署重點資訊系統主機進行滲透及鑑識作業，檢測結果無木馬或後門程式，也未發現異常網路流量情形，但系統部分主機有風險弱點存在。

國家安全局也針對移民署使用者電腦進行鑑識分析，檢測結果也無遭入侵跡象。同時，針對移民署委外廠商安全管控，已勾稽經濟部投審會資料及證劵交易所公開資訊觀測站，都未發現有相關中資登錄資料。

內政部強調，已要求移民署針對前揭系統弱點列管，並逐一進行風險處理作業，強化系統安全。同時，也已針對資訊採購流程作業進行專案輔導、強化控管，精進人員專業能力，確保國人入出境系統安全及穩定。

內政部表示，今年2月招標的「內政雲基礎設施委託規劃服務案」，是屬於規劃案件，採購作業均依政府採購法規定辦理；至於涉及後續資訊設備採購「內政資料中心資訊網路基礎設施及資訊安全環境委外建置案」，已於上10月24日至30日公開閱覽，讓所有廠商事先了解知悉，並充分搜集廠商意見，政風單位未接獲廠商檢舉。

對於廠商意見，內政部已提報於11月6日召開的採購評選委員會第1次會議審議，近日將另案回復，並將於上網公告時依採購法規定，一併公布評選委員名單，公平公正處理後續採購事宜。