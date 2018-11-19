綠黨選情不佳送雞排？ 王浩宇告版主、參與的網友

網路臉書社團「癮中壢」的「鈣營養雞排感謝祭」PO文，內容寫道：「最高總計三百份免費雞排等你來。」，王浩宇告版主、參與的網友。（資料照）

2018-11-19 12:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕網路臉書社團「癮中壢」15日晚間一則「鈣營養雞排感謝祭」PO文指出，綠黨中壢區候選人得票率低於5000票、免費100份雞排，落選加100份，綠黨桃園市候選人都落選再加100份。綠黨桃園市議員候選人王浩宇今天對社團版主提出違反公職人員選舉罷免法告訴，他說，希望提告能遏止誇張行徑的惡質選風。

「鈣營養雞排感謝祭」提醒網友留言Tag並分享，才能吃到免費雞排，內容寫道：「綠黨中壢區候選人得票率低於5000票、免費100份雞排，落選再加碼免費100份；若綠黨桃園候選人都落選，再加碼免費100份，最高總計300份免費雞排等你來。」

已有百餘位網友在「鈣營養雞排感謝祭」下方留言，分享的網友也有近百人，因綠黨中壢區的桃園市議員候選人只有王浩宇，王浩宇認為「鈣營養雞排感謝祭」文章就是針對他，他說，他是有做事的市議員，不怕這種中傷手法，但他會提出告訴，就是希望能遏止如此誇張的惡質選風。

除了對社團版主提出違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪告訴外，王浩宇說，他也會對分享文章、參加活動的網友提告，希望網友自重，不要觸法。