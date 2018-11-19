總統見愛達荷州州長：期待更緊密交流產學合作及專業人才

總統蔡英文（前右）19日在總統府接見美國愛達荷州州長歐士傑（C.L. "Butch" Otter）（前左）訪問團，蔡總統表示，美國愛達荷州與台灣關係緊密，期盼未來持續增進與愛達荷州的交流合作。（中央社）

2018-11-19 12:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國愛達荷州州長歐士傑（C. L. “Butch” Otter）訪問團」，感謝歐士傑州長多年來支持臺灣，並期待雙方未來在經貿、農業、產業產學合作及專業人才交流更加緊密。

總統致詞時表示，愛達荷州政府與臺灣的淵源很深，在臺灣的亞太區辦事處已經成立整整30年。歐士傑州長也是臺灣的好朋友，除了不斷提升臺灣與愛達荷州的經貿關係，這次更是在任內第3次率團來臺訪問。

總統特別感謝歐士傑州長的努力，並指出，如今臺灣已經是愛州第4大進口國、第2大出口國。另外，臺灣的農產品貿易友好訪問團也都一直受到愛州政府熱情接待，成果非常豐碩。她也期待，未來彼此在農業上的交流合作能夠更加緊密。

總統提到，多年來，歐士傑州長不斷努力讓愛達荷州朝向多元化經濟的方向發展，而且愛州政府積極推動的綠能、航太及創新產業，也都是臺灣「5加2產業創新計畫」的目標產業。再加上近年雙方所簽署的備忘錄，臺灣和愛州之間的產業合作、專業人才交流，也越來越深厚。

總統說，她知道歐士傑州長十分重視教育，面對資通訊進步所帶來的挑戰，臺灣政府也積極培育跨領域的科技人才。她也期待，臺灣和愛州的產學合作，可以持續增進下一代的競爭力，讓他們在數位經濟的時代，扮演重要的角色。

最後，總統感謝歐士傑州長多年來支持臺灣、鼓勵臺美簽訂自由貿易協定，未來能常來臺灣訪問。