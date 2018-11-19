檢舉侯友宜引用民調違法 蘇辦痛批新北選委會不中立

立委張宏陸今早到新北市選委會檢舉國民黨新北市長候選人侯友宜違法引用民調。（記者葉冠妤攝）

2018-11-19 12:02

〔記者葉冠妤／新北報導〕選舉民調自14日起封關，卻傳出國民黨新北市長候選人侯友宜日前發布的專訪影片提及民調數字，恐涉及違反《選罷法》，立委張宏陸今早到新北市選委會遞交檢舉函，更痛批選委會故意不作為，已淪為「朱立倫、侯友宜選委會」；選委會則解釋，只要民眾檢舉就會立即展開行動，之所以不主動調查，是為了避免選擇性辦案的疑慮。

張宏陸表示，依據《各級選舉委員會執行監察職務準則》7之1條，選舉期間若發現任何違法情事，或上級交辦、民眾檢舉，都應該主動調查，侯友宜公布民調明顯違法，事證明確，應馬上依法告發處理，選委會卻認為要有人檢舉才受理。

張宏陸痛批，新北市選委會本該是公平公正的獨立機關，卻不依權責展開調查程序，偏袒候選人，根本可以改名為「朱立倫、侯友宜選委會」，全民應該唾棄新北市選委會的作法。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章說明，選委會一向秉持中立原則，對於所有候選人的行政裁罰處理程序皆一視同仁，不會有差別對待，今天接獲檢舉信函後，會立即交由選委會監察小組處理，後續由監察小組討論後，再交由委員會議進行審議，審議結果就可以知道是否構成裁罰要件，若確定違法，將處以50萬以上500萬元以下罰鍰。

黃堯章指出，選委會委員將針對競選期間所有行政裁罰案件進行審議，因此要選舉過後才會確認侯友宜陣營是否違法。他強調，一般是等接獲民眾檢舉後，才會展開調查，若選委會主動調查，民眾恐怕會質疑是針對特定候選人，因此過往程序上都是民眾檢舉，再予以進行調查。