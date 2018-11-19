超越基金會疑資金不明 蘇貞昌：若有問題新北市府失職

2018-11-19 11:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市議員林國春、林金結今天召開記者會，質疑民進黨新北市長候選人蘇貞昌的超越基金會資金來源不明，蘇貞昌回應，基金會帳冊、資料都報新北市政府教育局審核，如果有任何問題，市府豈不是失職？

林國春表示，2014年超越基金會的人事費用暴增為700多萬元、佔總收入7成，為歷年最高，當年編列活動預算600萬元，包含「超越達人計畫職場體驗」、「超越達人計畫前進校園」、「超越達人計畫共讀計畫」、「超越達人計畫巡迴講座」、「國片衝衝衝」等，但執行費用卻只花費10分之1、約60幾萬元，為歷年最低。

林金結質疑，巧合的是，蘇貞昌三女兒蘇巧純在2014年8月成立「貳參壹零創意整合有限公司」，資本總額200萬元，而往年人事費用只有3、400萬元的超越基金會，當年人事費用卻高達700多萬元，令人懷疑這筆錢是否挪用成立貳參壹零創意整合有限公司？還是蘇貞昌淡出政壇的利益交換？

蘇貞昌今受訪表示，超越基金會是財團法人教育文化基金會，國民黨新北市長候選人侯友宜的又昱是營利公司，基金會的錢再怎麼樣，都不如侯友宜1間房子1年收的租金。

蘇貞昌表示，超越基金會是為孩子的教育及未來而成立，每年做的事情都有影片、成績可證明，公開透明，基金會才剛得到社會貢獻獎，所有帳冊、資料都報新北市政府教育局審核管理，如果有任何問題，新北市府這幾年豈不是失職？他呼籲候選人如果禁得起檢驗，不要躲在議員後面，應該親自站出來，面對面辯論、交叉詰問。

對於外界質疑超越基金會的募款來源，蘇貞昌回應，應該去問主管機關新北市政府，市府主管監督這麼多年都沒有半句話，他禁得起檢驗，怎麼到選舉剩最後5天，突然1個議員跳出來，議員是作打手，還是替侯友宜作側翼？是要放煙霧彈、烏賊戰，還是要轉移焦點？替不敢辯論、禁不起檢驗的侯友宜脫身呢？ 市民可以用選票判斷。