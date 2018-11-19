TVBS下架AIT莫健專訪 陸委會：自我限縮將斷送民主

陸委會主委陳明通表示，自我限縮是對民主價值的傷害，最後更會斷送民主。（資料照）

2018-11-19 11:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委劉世芳今在立法院內政委員會質詢談及，TVBS電視台專訪美國在台協會（AIT）主席莫健，談境外勢力散播假消息的新聞被下架。對此，陸委會主委陳明通表示，自我限縮是對民主價值的傷害，最後更會斷送民主。

陳明通備詢表示，針對這件事情陸委會有3點說明，第一、中共以各種方式介入民主國家的選舉，已經是國際社會普遍認知公認的事實。第二、中共慣常在台灣選舉前藉機製造事端，過去更以對台軍事演習，以及嚴詞批判企圖干擾或影響選情，台灣民眾對此非常反感。

陳明通指出，第三、對於各別新聞媒體處理方式可受公評，陸委會不予評論，AIT已經將莫健專訪公開在網站上，各界自行瀏覽，也感謝美方對此事的關注。

劉世芳問及，台灣文化界及媒體界只要碰到與中國相關事務，自己就會限縮，不需要接到對方電話或公文，會自認為這不要報導，報了以後不好，事實上影響已慢慢滲透到國家內部，陸委會對於「調整限縮」越演越烈如何看待。

陳明通強調，民主不是天上掉下來，民主國家人民你要享受民主，必須對民主價值堅持，自我限縮是對民主價值的傷害，最後更會斷送民主。

陳明通指出，我們是東亞民主化成果亮麗的國家，我相信人民多少年來對於民主價的打拼，會繼續堅持下去，你要享受民主，就必須對民主奮鬥，而不是自我限縮。

劉世芳接著說，希望你這樣講的時候，不會被某幾家電視台給下架，不然現在你的新聞會越來越少，陸委會要繼續努力，民主得來不易，絕對不是天上掉下來的禮物，天上只會掉下來鳥屎。