辭立委？盧秀燕：有重大決定會對外宣布

辭不辭立委？盧秀燕：「有重大決定會對外宣布」。（記者歐素美攝）

2018-11-19 11:25

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨宣布辭去立委，國民黨台中市長候選人盧秀燕會不會跟進？盧秀燕今天與市議員候選人李榮鴻丶楊啓邦聯合在大甲外埔后里車隊掃街時接受媒體詢問，僅回應表示：「有重大決定會對外宣布」。

盧秀燕團隊19日在海線掃街，上午陪同市議員候選人李榮鴻、楊啟邦拜票，車隊繞行外埔、大甲、大安；下午將與副議長張清照、顏莉敏等合體掃街清水、沙鹿、梧棲。

因台北市長候選人姚文智昨宣布辭去立委，盧秀要不要辭立委備受矚目，昨晚造勢晚會也曾有媒體詢問盧秀燕辭不辭立委，但盧秀燕迴避未答，今早媒體再詢問是否辭去立委，盧秀燕則僅表示「有重大決定會對外宣布」。

另媒體詢問「母豬論」是否影響其選情？盧秀燕坦言，多多少少，不過主席已誠摯表示歉意，知錯能改是一件很好的事情。這件事也提醒所有的人，未來不論在選戰或職場上，大家要注意性別平等，尤其對於外型、年齡、省籍等都應該予以尊重，這件事情剛好給大家教訓，未來大家在這方面要特別注意。

是否會跟吳敦義切割？盧強調，「不會」。並指出，其實我們每個候選人身負重任，一定要打贏選戰，所有的輔選成員、幹部、團隊及助選夥伴都非常辛苦，希望不要因為這樣個別的事件抹煞所有六都市長、市議員、里長的努力，這樣對大家太不公平。

盧秀燕並說，選戰當中一定會有很多擦邊球產生，對於候選人陣營多少會受到波及，這是無可奈何的事情，我們還是要面對，只能用最勇敢、更努力的方式，來解除受到波及的影響。

是否擔心奧步出現？盧秀燕說，過去陳水扁總統2顆子彈事件，候選人、家人或幹部受傷等，或是有心人士刻意製造事件讓社會不平靜，她投入8次選舉，覺得這次選風特別不好，她自己遭受霸凌、攻擊、抹黑、抹紅特別嚴重，各種錯誤、惡意、毀謗、汙辱、奧步都特別多，可能是今年選情特別激烈關係。她並表示，林佳龍說人「B咖」是一種人身攻擊，一種霸凌語言，一位現任市長應該做更好示範，話不要亂說，市民會看在眼裡。