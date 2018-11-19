主打親親寶貝反毒 選前1週新「友柯」小隊成立

柯文哲與徐世勳、王致雅、李美津參加親子活動。（圖；徐世勳提供）

2018-11-19 11:29

〔記者郭安家／台北報導〕今年台北市議員選舉「友柯」候選人多到讓挺台北市長柯文哲的選民霧煞煞，而民國黨「友柯」議員徐世勳、士林北投區候選人李美津、大安文山區候選人王致雅，則成立「親親寶貝一生一世（1314）」聯合陣線，透過台北市親親寶貝親子運動名義，邀請柯文哲到場同台與小孩玩樂。

柯文哲昨下午4點半在北門造勢晚會前，前往師大體育館參加親親寶貝親子運動會、並接受媒體採訪，現場多數記者緊接要趕至北門造勢現場，以為柯當時僅參加一般親子活動。不過，徐世勳今早發出新聞稿，標題寫著「黃金週末，徐世勳、李美津、王致雅成立『親親寶貝一生一世（1314）』聯合陣線，親子運動會柯文哲到場支持」。

3人也在聯合新聞稿指出，徐世勳是1號、李美津為3號、王致雅則是14號，聯合3人專業與共同關心議題，成立組織「親親寶貝一生一世1、3、14」聯盟，未來在市議會將會著重在兒童發展、反毒、教育以及食安等父母最為關切的議題上，這對台北市未來發展是很好的願景。

當時現場有超過1千多位親子到場，柯文哲致詞表示，「政治就是要落實在人民生活的每一天」，看到現場歡樂的盛況後，給予主辦的3位候選人高度的肯定；接著推薦王致雅、徐世勳、李美津。

徐世勳、王致雅過去都曾發表挺柯言論，外界對於李美津則較陌生。雖然李以無黨參選，已有眼尖網友發現發現柯文哲8月參加台北新竹客家同鄉會活動，李跟在徐背後，網友指印想中她是妙天禪師底下的師姐之一；但對此，徐世勳說，不清楚此事，李只是他4年前活動的主持人。