中共引導輿論？ 國安局：「這是不需懷疑的」

2018-11-19 11:25

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委賴士葆今於立法院質詢時，詢問國家安全局副局長陳文凡，針對「中共介入引導台灣輿論，有沒有這件事情？」陳堅定表示：「這是不需懷疑的」，並舉本月8日「美國拿下太平島，蔡英文送出中國領土，北京下令全軍出擊」的假新聞為例，至於是否針對詆毀國家元首進行情蒐，陳回：「不會，也不可能」。

立法院財政委員會今邀請國安局、調查局、警政署等情治單位，就「通訊監察」與「電訊工作」等通訊業務，近3年相關經費編列與執行情形，進行專題報告，並備質詢。

立委賴士葆質詢國安局副局長陳文凡時表示，你們主要針對境外、對國家安全有疑慮的資訊進行情蒐，對於「中共介入引導台灣輿論，有沒有這件事？」對此，陳堅定回稱：「這是不需懷疑的」；賴聞言怒批：「講這話把台灣人民當白癡，請舉例」，陳則以11月8日「美國拿下太平島，蔡英文送出中國領土，北京下令全軍出擊」假新聞為例。

賴士葆提問，有無針對詆毀國家元首的相關訊息進行偵蒐？陳回：「不會，也不可能」，強調情治單位的資源是非常重要的，需有效利用。

對於假新聞議題，賴士葆批評現在是以國家來認定，你說他假，他就是假，這很可怕，有侵犯言論自由疑慮，在利用NCC換照來做威脅，究竟「假新聞如何判定？由誰來判定？」陳指出：「不是真實的事情，就是假的，這是由權責單位來判定，唯一的判斷標準，就是真實」。

此外，針對國民黨立委曾銘宗質詢時問到：「國安局是否對臉書進行偵蒐？」陳多次回應：「沒有」，強調只將重點放在中共及境外敵對勢力，負責綜合整理所有大眾媒體上的公開資訊，不負責判斷，也沒有監控臉書」。