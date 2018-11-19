力挺陳其邁 黃國昌：我們需要捍衛民主

2018-11-19 11:22

〔記者邱燕玲／台北報導〕時代力量立委黃國昌投書本報指出，他知道許多失望的年輕世代想要用選票教訓民進黨，但又不想看到與北京唱和的國民黨威權復辟。以高雄市長選舉為例，他建議，與其關注網路聲量的消長，不如多花心思看看兩位候選人為高雄規劃的願景、回顧一下他們過去從政的表現。「持平而論，其實並不難選擇」。

黃國昌表示，從他在中研院任職時就認識的民進黨高雄市長候選人陳其邁，一直默默承受著父親曾經貪污判刑的陰影，努力地在自己的工作崗位上推動各項改革、倡議進步價值，是一位受到公民團體高度肯定的立法委員。迄今他還無法忘記，當初馬政府以黑箱操作，簽訂了配合中國對台灣經濟統戰的服貿協議，陳其邁是從一開始就在幕後默默努力協助，更在太陽花運動期間主持內政委員會，扮演協助擋下黑箱服貿協議的重要角色。

黃國昌說，如果一位市長參選人過去當立委就不認真、也曾鼓勵公務員「能撈就撈、能混就混」，實在很難令人相信他當選市長後，有能力實踐在選前所提出天馬行空、甚至荒誕不經的政見。

他表示，要贏得高雄市民的支持，陳其邁必須清楚地展現，未來將秉持過往從政的信念，正視年輕世代所重視的「公平正義」價值，擺脫民進黨派系政治的綁架，真正只問是非地掃除過去積弊，將市民利益置於黨派利益之上。這些都是陳其邁無可迴避、必須面對的挑戰。

黃國昌說，高雄市本來就不欠民進黨。事實上，也沒有任何一個縣市的選民欠了任何政黨。我們需要捍衛的民主，是一個「講是非、論對錯、公開透明、就事論事」的民主。而也唯有這樣的民主，才能更為深化鞏固，足以對抗中國併吞的野心。也唯有這樣的民主，才能讓我們的下一代，看到未來的希望。