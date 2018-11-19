選前5天的心情 柯P：應付壓力是家常便飯

2018-11-19 11:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕距離台北市長投票日剩下五天，爭取連任的台北市長候選人柯文哲今早受訪，被問及選舉到目前為止的心情為何？柯表示他當過17年台大外科加護病房醫生、5年半的創傷醫學部主任，他面對不確定性的能力超強，他當醫師30年，管的每一樣東西都是不可預測，所以應付壓力是家常便飯、小事。

柯並意有所指反問現場媒體，自己是台大外科醫生，其他候選人是當立委，「你覺得當醫生跟當立委，誰的黑資料會比較多？」但他都不會去搞什麼葛特曼啦，什麼亂七八糟的，算了，負面選舉不會用。

4年前柯文哲選前喊出「這一票，聽孩子的話」，媒體問柯這次選前會喊甚麼口號，柯笑說這次聽孩子的話還不夠，連孫子的話都要聽。

此外，國民黨主席吳敦義日前暗諷前高雄市長陳菊是「肥滋滋的母豬」，柯文哲上屆對手連勝文稱自己過去被罵神豬。柯對此說他昨天在造勢場演講有說，講人家壞話，自己不會變好，負面選舉沒有用。

對於自己昨在造勢活動上批藍綠是幫派政治，柯文哲今直言「這是我的感受！」他認為如果把人民福祉拿到比較高的優先順序，不就沒事了，但他看台灣政壇問題就是這樣，「個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，才搞成今天這樣亂七八糟的不是嗎，這不是我們今天看到的局面嗎？」

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