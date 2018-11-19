高雄市長電視辯論今晚登場 陳備100題庫VS韓受智庫惡補

陳其邁為了今晚的電視辯論，準備到今天凌晨。（記者葛祐豪翻攝）

2018-11-19 10:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕直球對決！高雄市長電視一對一辯論將在今晚8點登場，備受全民關注，由於辯論共有12題交叉詰問，兩位候選人臨場表現，恐左右中間選民的投票意向，陳其邁陣營表示已準備100個題目，將從中挑出6題，好好請教韓國瑜。

陳其邁陣營也提出今晚陪同出席的名單，這些成員包括高雄氣爆重傷者、高雄知名餐廳負責人、前高應大校長、中山大學人資所教授、高師大地理系教授等人，但觀察韓國瑜陪同者都是國民黨智庫成員、立委或黨工，因此這場辯論也可算是另類的「高雄款」對決「台北款」。

民進黨候選人陳其邁今晚將再次對決國民黨候選人韓國瑜，雖然韓國瑜在上次的公辦政見會上，表現不如預期，但最近一星期他加緊惡補，國民黨智庫成員也專程南下替他惡補。

今晚8點至10點這場電視辯論，由三立電視主辦，除了申論與結論外，雙方各會提出6題的交叉詰問，總共有12題交叉詰問，每一題都各有3分半鐘的回答時間。

陳其邁競選辦公室發言人趙天麟說，韓國瑜若沒有好好準備，打算用流利口才混過去，那當場可能被KO。

媒體詢問說，陳其邁之前曾提出可能會問韓國瑜的題目，包括高雄人口如何在10年內增加到500萬、愛河摩鐵摩天輪、南海挖石油等問題，今天會問這些嗎?

趙天麟表示，幕僚已經擬好100個題目，今晚準備選出6題來請教韓國瑜，考古題有可能會問，當然也會有新題目，他希望韓國瑜要清楚表達政策 ，不是耍弄技巧，對高雄的愛要表達出來，提出問題的解決辦法，「這方面，陳其邁會比他強很多。」

趙天麟也承認，陳其邁在辯論會上有兩個辛苦之處，第一個是幽默與流利口條，確實比不上韓國瑜，其次是陳其邁如何把嚴謹的政策，有趣的傳播出去。