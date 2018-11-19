丁守中發起「投票救台灣」 呼籲選民出來投票

丁守中說，台灣已經受傷，因此發起要用OK繃治療台灣，號召全台灣的選民用一張張選票拯救台灣。（記者鍾泓良攝）

2018-11-19 10:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕選舉進入倒數5天，國民黨台北市長候選人丁守中今天於中央黨部召開「五個字決定未來」文宣記者會，會中公布「投票救台灣」。丁守中說，台灣已經受傷，因此發起要用OK繃治療台灣，號召全台灣的選民站用一張張選票拯救台灣。

丁守中陣營幕僚、前立委孫大千表示，「投票救台灣」是丁陣營在選前最後一波文宣，將會發起兩波平面、電子廣告，分別為烤焦的番薯象徵受傷的台灣，以及用血袋，以輸血象徵投票，藉此幫助需要急救的台灣。

丁守中說，台灣已經受傷，之所以受傷是因為民進黨執政之下，台灣受了經濟、缺電、環保及過勞等傷害，形容就像一隻受傷的熊暗夜裡舔舐傷口，又像一個烤焦番薯一直在不斷畏縮。

丁守中說，民進黨的執政下，台灣失去了方向，蔡英文政府帶給台灣的，是滿身傷痕，民進黨為了一黨之私，用盡洪荒之力，假轉型正義之名，行政治鬥爭之實。他說，台大準校長管中閔遲遲無法上任，但北農總經理吳音寧就是無法下台。

媒體詢問，透過文宣拉高投票率是否有助於選情，丁守中受訪指，只要投票率越高。而至於選前維安是否加強，丁則說都有安排，但沒有特別加強。

台北市長柯文哲昨天晚間稱，統獨是假議題，政黨政治已變幫派政治。丁守中表示，全世界民主政治都是政黨政治，推出候選人贏得勝選，這是民主真諦；柯文哲一下騙藍騙綠、政策跳票也沒核心價值，這才是政治騙子。

而對於民進黨台北市長候選人姚文智昨天宣布辭立委，導致柯文哲無法操作棄保。丁守中說，現在無法評估是否對選情有利，但可確定是3方競爭態勢。而姚文智今早於廣播節目說，丁守中與綠營操作棄保，丁回應自己不會操作棄保，是爭取中間選民覺醒。