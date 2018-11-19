民進黨北市選戰 姚人多：應思考如何讓姚文智反敗為勝

2018-11-19 10:43

〔記者周彥妤／台北報導〕替民進黨台北市長候選人姚文智輔選的海基會秘書長姚人多今天說，姚文智選情艱困，黨中央不應討論哪位候選人會贏，例如爭取連任的柯文哲或國民黨候選人丁守中，「那就走偏了，這思考是錯的」，而是如何讓姚文智反敗為勝。

姚文智、姚人多今天上午接受廣播節目專訪，由於外界認為黨中央給予姚文智幫助有限，主持人周玉寇詢問，姚人多今天願意受訪，是否意味著重要政治訊號？姚人多回說「是」，今天他有請假，來接受專訪就是他挺姚文智，總統挺、黨主席挺、民進黨也挺。

談到柯綠關係，姚人多表示，他打過不少選戰，姚文智的選戰情況從沒見過，4年前民進黨支持柯，4年後不支持柯，所以必須找強而理由說服支持者。他說，支持者得花時間「適應分手」，每個人快慢不一，也有些人還在觀望中，這就是姚文智現階段面臨處境。

周玉寇提到，民進黨和柯文哲在外縣市是朋友？姚人多說「把他當朋友，不是是朋友」。

談到是否擔心黨中央態度曖昧變成雙輸？姚人多認為，這場選舉決定如何打贏，黨中央不應思考誰贏，例如柯文哲、或國民黨候選人丁守中，「那就走偏了，這思考是錯的」，而是如何讓姚文智反敗為勝；「當我們討論選舉，不應該討論哪一位候選人會贏，而是怎幫自己的候選人要贏」。