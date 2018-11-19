姚文智辭立委 柯文哲稱尊重

2018-11-19 10:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨在造勢活動上宣布請辭立委，展現破釜沈舟「選到底」決心，甚至有熱情支持者舉起「搶救姚文智、開除洪耀福」的旗幟。對此，爭取連任的無黨籍市長候選人柯文哲今受訪聞此僅笑問「開除洪耀福？這什麼奇怪口號？」他認為別人的事情管不了也不能控制，做自己能做的事情就好，若要問他對姚辭立委的意見就是「尊重」，講完了。

談到姚文智選前6天才突然宣布請辭立委背後動機，柯表示一定有其考量，不過就是老話一句「做自己能做的事情，外面不能控制的因素，只能說尊重。」他也苦笑說自己的選情本來就很告急啊。

由於一度傳出柯文哲親信蔡壁如，打算跟民進黨祕書長洪耀福見面，外界解讀恐與操作棄保有關。聽到姚的支持者昨喊出「「棄柯保姚」、「搶救姚文智、開除洪耀福」口號，柯說，這多奇怪的口號，但平心靜氣的講，來的群眾好幾萬人，有一兩個要喊什麼奇怪的東西你也沒有辦法。

至於學者指姚文智請辭立委足以把柯拉下來？柯則回「反正這選舉什麼事情都可能發生啊，就這樣。」

柯也說，關於「會不會同意親綠或是綠營首長幫民進黨候選人站台」這議題，他覺得大家都很小心，他也是想說算了，既然從2014到2018都以推倒藍綠高牆為號召，就真的平心靜氣地保持中立態度就好。媒體追問所以是不會同意嗎？柯坦言儘量不要，至少到現在他是認為不要。

此外，媒體問柯，對綠營來說他連任可能比丁守中勝選還好一些，對方有沒有來獻策或溝通？柯直言「哎喲我跟你說，選到現在我看大家也不敢動了，都變得很敏感」，所以就是順其自然，做自己能做的事情就好，「不然還有其他更好的建議嗎？」

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