讚姚文智意志驚人 姚人多：黨有史以來首位面對鋪天蓋地嘲諷

姚人多（右）說，打過不少選戰，在民進黨有史以來，鮮少看到像姚文智（中）這般，面對鋪天蓋地式嘲諷，但看到他的堅持，意志力驚人。（記者周彥妤攝）

2018-11-19 10:18

〔記者周彥妤／台北報導〕身兼民進黨台北市長候選人姚文智競選操盤手的海基會副董事長姚人多今天說，打過不少選戰，在民進黨歷史以來，鮮少看到像姚文智這般，面對鋪天蓋地式嘲諷，他是第一個，看到他的堅持，也撐過來了，意志力驚人，「作為兄弟，真的有點心疼」。

姚文智與姚人多上午接受廣播節目專訪，姚人多說，從年輕到現在打過不少選戰，但像姚文智這樣的選情，還沒見過；畢竟民進黨4年前支持柯文哲，必須要有強而有力的理由說服支持者，他相當佩服姚文智，因為在不停地遭質疑、懷疑的局勢，還能堅持且一路撐來。

姚人多說，姚文智幾乎是每天被嘲笑諷刺，更是民進黨有史以來，第一個面對這種鋪天蓋地嘲諷，但還是一路堅持過來，不曉得身上有什麼神奇力量，不知道究竟是怎麼撐過來，這是其他政治人物身上看不見的；姚人多也在節目順勢拍了姚文智的背說，「作為兄弟，我真的有點心疼你」、「坦白講你真的蠻酷的」。

姚人多說，民進黨沒有打過這麼艱難的選戰，支持者需要適合與柯文哲「分手」的過程，這是姚文智面臨的處境困境，但柯文哲到現在都不願意思考，民進黨支持者為何離他而去，就推說是「幫派政治」。

姚人多說，姚文智真的是滿有夢想的人，談政策的時候，常常被他感動到，台北不應該嘲笑有夢想的人。

姚人多也提到，姚文智私下很搞笑，但笑話很冷。

談到高雄市選情，姚人多說，前幾天看到一位年輕人受訪，提到會想投給國民黨候選人韓國瑜，原因竟然是因為韓「好笑」；曾幾何時政治變成「比好笑」，嚴肅性一點一滴在流失，不免令人感慨。