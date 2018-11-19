抗議中選會變西廠 藍委今擋陳英鈐逼下台

2018-11-19 09:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會在11月2日重新公告反核食公投的行政院意見書，引發國民黨強烈不滿，國民黨立委今日齊聚立法院內政委員會抗議，指控中選會違法變成助選會，藍委賴士葆、曾銘宗等人一度擋住陳英鈐去路，不滿高喊「陳英鈐下台！」

立法院內委會今排定中選會就「從行政法院裁定中選會不得重新公告公投意見書一事，探討中選會中立性、獨立性及公投公報重新印製費用責任歸屬問題，以及投票日公投宣傳之法律適用問題說明」進行專案報告。

「中選會是西廠！」國民黨立委曾銘宗質疑，依公投法規定，行政院意見書必須在28天前公告，中選會竟然在11月2日公告，違反公投法第17條規定，「違法公告，陳英鈐下台」，公投公報重印的1億5千萬元經費須由陳英鈐自行吸收。

陳英鈐受訪表示，中選會絕對是遵守法律規定，上週委員會議已決議針對行政法院裁定提出抗告，在最高法院未做出裁定前，中選會將做適當處置。

中選會報告提及，行政院於10月29日函送公民投票案修正意見書，本次公投至11月2日時尚未付印，基於尊重行政院立場，爰於11月2日公告修正意見書。

中選會強調，公告內容並不包含公投法第17條之「公告投票日期、主文、理由書、投票起止時間及公民投票權行使範圍及方式」等涉及權利義務的事項，僅就「行政院意見書」內容做部分補充。