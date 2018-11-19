500-3000元！ 彰縣查獲8起現金賄選案

2018-11-19 09:19

〔記者湯世名／彰化報導〕距離投票日僅剩6天，彰化縣檢警調單位查獲現金買票成果豐碩，至今至少已查獲8起現金賄選案，賄選金額最低從1票500元起跳，最高的是某鄉鎮長候選人1票3000元，可能創下全台現金賄選最高紀錄，警調單位分析，這幾天恐還有選情告急的候選人將陸續「出手」，他們已全面緊盯，務求乾淨選風。

本月初彰化檢警調查獲一名樁腳涉嫌以紅包袋裝現金3000元，為南彰化某鎮長候選人買票，有5名選民坦承收賄，樁腳被羈押禁見，這起賄選案也是彰化縣首起鄉鎮市長級賄選，更可能創下全台現金賄選最高紀錄。

從10月底至11月中旬，彰化檢警調陸續查獲7起鄉鎮民代表、村里長及縣議員層級的現金賄選案，其中6起賄選案的相同之處，是候選人都以每票500元代價向選民買票，其中1名縣議員候選人的父親涉嫌以現金30萬元綁樁，以每票500元行賄選民，連同樁腳共4人遭收押；另1起則是竹塘鄉某鄉代候選人涉嫌以每票2000元向選民買票，被法院裁定羈押，也是彰化縣現金買票金額次高的賄選案。

彰縣檢警調查賄頻傳捷報，至今共查獲8件現金賄選案，查賄大有斬獲。警調單位則認為，離投票日僅剩6天之際，恐還有候選人為求當選將鋌而走險發放現金買票，他們已全面緊盯，務求乾淨選風。