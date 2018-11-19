陳菊凌晨PO臉書：自己被糟蹋事小、高雄絕不可被糟蹋

總統府秘書長陳菊（中）今晚在陳其邁岡山造勢晚會，首回應吳敦義「母豬說」，要求吳「不要糟蹋高雄！」（資料照）

2018-11-19 07:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長、前高雄市長陳菊今凌晨透過臉書指出，昨夜，10萬人的溫暖，他感受到了，感謝高雄人的熱情與疼惜﹔她同時強調，自己被糟蹋事小，但高雄絕不可以被糟蹋。

陳菊說，過去，感謝高雄人用超過70%的支持來力挺她和她的團隊，但國民黨卻不斷用抹黑、謾罵、人身攻擊來羞辱她們，她個人受到汙辱糟蹋是小事，不會在意。

陳菊指出，她是農民的女兒，40年來從事民主運動，國民黨給她的打壓、欺凌沒停過，美麗島事件她坐過黑牢，甚至被判過死刑，面對生命威脅，這樣的糟蹋，在她的生命歷程來說不算什麼，為了台灣，都願意承受。

但糟蹋陳菊個人事小，絕對不可以糟蹋高雄！所以，她要拜託高雄人站出來！不能再沈默了，要勇敢站出來！嘲笑高雄又老又窮，高雄人絕不能接受！高雄過去重工業城市、重北輕南的過去，正在用盡力氣拼轉型，要疼惜咱的高雄，嘸通糟蹋高雄！

陳菊表示，昨晚看到10萬人上街頭，看到這麼多人在乎高雄，因為大家捨不得高雄被糟蹋、被傷害，高雄人站出來，大聲說出對高雄的愛，不要再忍受假消息、假新聞、網路霸凌！

陳菊認為高雄在台灣追求自由民主過程中，扮演非常重要的角色，越是無情打壓，高雄人就越團結，越堅強地對抗威權！

現在看到太多假消息的散布，有電視台為捧紅某個候選人，不斷糟蹋高雄、抹黑高雄，但是高雄人不會接受糟蹋，高雄人應該要站起來，要用選票證明，高雄人不怕惡意的侮辱、中傷，而是用高雄的熱情和光榮，團結站起來！

今天她還是要說，她是台灣人的女兒，是有尊嚴、有骨氣的台灣查某囝！