身分曝光！段宜康爆侯友宜用女兒名義借錢給林坤正

段宜康續爆侯友宜財產爭議。（圖擷自段宜康直播）

2018-11-19 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康昨晚續追國民黨新北市長候選人侯友宜家族的財務爭議，指侯家是「地上錢莊」。段在臉書直播表示，2012年侯友宜妻子任美鈴借了1500萬給林坤正，林男實際上是新光人壽子公司、新壽公寓大廈管理維護公司董事長，段宜康透露，林與侯友宜關係良好，並說自己先不拿證據出來，侯友宜大可放心否認。

段宜康昨晚在臉書表示，侯友宜透過妻子借1500萬元給林坤正，林的身分是新壽公寓大廈管理維護公司的董事長，該公司是新光人壽將近百分百持股的公司，同時林也是新海瓦斯監察人、新光保全董事，另外還代表新光保全擔任誼光保全董事。

段宜康指出，林坤正是新光醫院的重要幹部，後來到新壽公寓大廈管理維護公司當總經理後，與侯友宜建立良好關係。

另外，段宜康也提到，侯透過妻子借給林坤正的1500萬，在侯的財產申報中不見了，侯疑似發現借款需要申報，而侯的女兒已成年不用申報，改以女兒名義將錢借給林，並收取百萬年息。

段宜康表示，他先不拿出證據，呼籲侯友宜可以大方否認，並提問侯，是不是因為怕財產申報，所以用女兒名字借錢？收的利息是不是每年超過百萬？另外有沒有可能，林坤正借錢不是代表他個人？

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