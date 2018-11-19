回應「中國一點都不能少」 導演林正盛：台灣一點都不想多

導演林正盛（中）對中國影星們講「台灣一點都不想多」。（資料照）

2018-11-19 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕金馬獎意外變成統獨戰場，在紀錄片導演傅榆一席「台獨論」後，中國影星們趕快貼文表態「中國一點都不能少」，曾得金馬獎也當過評審的導演林正盛忍不住對這些中國影星說「台灣一點都不想多」。台灣不想多到變成中國的一點，台灣小小的，我們做自己的主人。

林正盛在臉書po文指出，金馬獎是多元豐富，每年的金馬獎頒獎典禮，展現的包容尊重及多元樣貌，「台灣是自由民主國家，沒有一個人，或一個團體，國家或主辦單位，可以出面干涉，制止任何得獎者講任何她想講的話。」

林正盛表示，傅榆以《我們的青春，在台灣》導演上台領獎時講「我希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」時，她「激動、緊張得有些顫抖的一口氣說出，看得出她是鼓足勇氣要說的」，並強調「做為台灣人，我深為感動」。

林正盛也對「中國的影人朋友們」在台上發言「中國台灣」或「兩岸一家親」，都表示尊重，並對中國影人在微博上貼圖的「中國一點都不能少」，「我誠懇地回應：『台灣一點都不想多』。台灣不想多到變成中國的一點，台灣小小的，我們做自己的主人。」

林正盛強調，「台灣雖然小小一點，只要我們要懂得相互尊重，有意見可以爭持，可以相互批判，是為了找到更好的想法看法，爭執批判過後，要懂得回到彼此包容疼惜，打開心胸接納生命差異，而繼續保有多元豐富的創造力，我們就能面向全世界（包括中國）綻放出屬於我們的美麗樣貌。」