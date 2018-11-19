陳菊深夜發文：糟蹋我事小，絶對不可以糟蹋高雄

陳其邁岡山造勢湧進10萬人，總統府秘書長陳菊（中）站台，回應吳敦義「母豬說」，「不要糟蹋高雄！」，深夜再發文：感受到10萬人的溫暖。（記者蘇福男攝）

2018-11-19 06:37

我是有尊嚴、有骨氣的台灣查某囝！

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義惡言暗罵總統府秘書長陳菊是「肥滋滋的大母豬」，陳菊昨晚在高雄岡山為民進黨市長候選人陳其邁造勢晚會站台時，哽咽回應「我是台灣人的查某囝」、「是個有尊嚴、有骨氣、有志氣的台灣人子孫」，晚會的激情過後，陳菊深夜PO文：「今夜，10萬人的溫暖，我感受到了，感謝高雄人的熱情與疼惜。今天我還是要說，我是台灣人的女兒，是有尊嚴、有骨氣的台灣查某囝！」

陳菊在臉書指出，「過去，感謝高雄人用超過70%的支持來力挺我和我的團隊，但國民黨卻不斷用抹黑、謾罵、人身攻擊來羞辱我們，我個人受到汙辱糟蹋是小事，我不會在意…為了台灣，我都願意承受」；「「糟蹋陳菊個人事小，絶對不可以糟蹋高雄！所以，我要拜託高雄人站出來！不能再沈默了，我們要勇敢站出來！」。

她強調，「越是無情的打壓，高雄人就越團結，越堅強地對抗威權！」，「高雄人應該要站起來，我們要用選票證明，我們不怕惡意的侮辱、中傷，而是用高雄的熱情和光榮，團結站起來！」