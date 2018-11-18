陳其邁岡山造勢晚會 10萬人齊唱《島嶼天光》

民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚在岡山舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、駐日代表謝長廷等人均到場站台助陣。（記者張忠義攝）

2018-11-18 23:43

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚在岡山舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，現場萬頭攅動，主辦單位宣稱湧入10萬人力挺陳其邁，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、駐日代表謝長廷和前行政院長游錫堃均到場站台助陣，滅火器樂團主唱楊大正則在晚會最後演唱《島嶼天光》。

繼國民黨高雄市長候選人韓國瑜14日晚上在岡山河堤公園造勢，陳陣營今晚6點也在岡山文化中心旁的舊黃昏市場空地，舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，現場原先擺放2萬張椅子，由於反應熱烈，下午臨時再增加15000張椅子，但晚會開始後仍一椅難求，現場人山人海，擠得水洩不通。

晚會一開始邀請金曲歌后張秀卿、老家在高雄阿蓮的藝人黃西田暖場，滅火器樂團的楊大正最後現身，演唱《島嶼天光》。

游錫堃列舉台美關係近年來的進展指出，美國已經這麼支持我們，台灣要自立自強，顧好高雄，才有機會邁向正常國家。

駐日代表、前高雄市長謝長廷表示，他曾在這塊土地與大家打拚，讓高雄慢慢地進步，自己在國外都會盛讚高雄；但聽到有人嫌高雄只剩殯儀館、沒錢聽演唱會，這樣他在國外拚觀光、招商，還有誰要來？

謝長廷說，高雄的優點是包容，但絕不能包容作假，說真話的要被霸凌、糟蹋，誰還敢說真話？他呼籲大家團結起來反造假、反霸凌，真實一定能戰勝造假，這是一場全世界都在看的選戰，看中國五毛黨是否能控制台灣的民主發展，這是一場真與假的戰爭。

總統府秘書長、前高雄市長陳菊則獲得所有高雄立委的熱烈擁抱，陳菊表示，她是台灣人的女兒，是有尊嚴、有骨氣的台灣人子孫，不是大母豬，是經過民意考驗、70%選票肯定的高雄市長，國民黨主席卻用如此粗野、粗暴、霸凌的說法羞辱她。她個人受到污辱是小事，但不要糟蹋正要大步往前的高雄。

陳菊呼籲所有高雄市民站出來，用選票告訴打壓者，台灣人要站出來守護高雄，她並肯定陳其邁是高雄栽培20幾年的新世代，大家要支持陳其邁；我們絕不向威權低頭，會力戰到底。

陳其邁與賴清德在全場民眾夾道歡迎下，花了快20分鐘才走上講台，並由謝長廷、陳菊牽起陳其邁的雙手，象徵把高雄交棒給陳其邁。

賴清德表示，陳其邁與他都出身醫界，可以對症下藥，不是隔空抓藥，陳其邁也是資深國會領袖，有協調、解決問題的能力，而且陳其邁還有完整的行政經歷，當選後馬上就上手、無縫接軌。

他肯定高雄在謝長廷、陳菊的努力下，一一解決困境，看到顯著的進步，愈來愈美麗，這都是大家過去的打拚、努力的成果，賴清德說，我們絕對不能包容假新聞、假身份進行扭曲、抹黑、惡意攻擊，所以要用選票告訴他們，大家拒絕攻擊邱議瑩、詹雅雯、陳菊的力量，只有正面力量才能讓城市進步，他呼籲大家勇敢站出來，向中國說不，支持陳其邁。

陳其邁指出，他從學生就投入學運，參與廢除刑法100條運動、野百合運動，進入立法院後推動追討不當黨產、轉型正義，他的青春在台灣，永遠站在改革第一線，因為他的血液留著改革的DNA。

陳其邁以昨天金馬獎紀錄片導演傅榆的話指出，希望我們的國家，可以被當成獨立的個體來看待，這不也是所有台灣人的最大的願望，他說，他非常感動，保證上任後一定會全力捍衛民主，用生命守護高雄市民有100%的言論自由；然而傅榆遭受網路攻擊，謝長廷也在關西機場封閉時遭受中國網軍、候選人義勇軍攻擊，陳菊更被吳敦義用不堪入耳的字眼糟蹋，這種充滿冷血、抹黑、仇恨字眼的糟蹋，不是我們要的台灣，不是高雄價值。

陳其邁以北風與太陽為例指出，北風帶來寒流，大家在寒夜裡或許會孤單害怕，但寒風會過去，春天即將到來，他呼籲大家用愛與擁抱，回應別人的辱罵、仇恨與抹黑，他會在最寒冷的夜襲中，與大家站一起，請大家在11月24日用選票告訴全世界，台灣是100%言論自由、民主的國家。

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