3位「歐巴桑聯盟」高市議員候選人很另類！從生活出發翻轉政治，受到婆婆媽媽們的支持，她們堅持打一場不一樣的選戰。（記者黃良傑翻攝）

2018-11-18 23:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄三位無黨籍年輕「歐巴桑」聯盟市議員候選人，正打ㄧ場不ㄧ樣的選戰，不搞悲情搶救，不做拉關係包裝，包括于仙玲（十選區）、江敏榕（六選區）、沈玉玲（四選區）她們堅持不做塑膠文宣、不掛大扛棒（公共看板除外）、不塑造政治明星、不為曝光矛盾了理念，歐巴桑們要用乾淨、環保選舉翻轉政治。

這群歐巴桑聯盟候選人都是七年級生，她們表示，在這座城市長大，經歷了高雄的轉變，為人母後開始参與了公共議題，尤其是敎育與環保、民生，感嘆除了成為ㄧ名「憤媽」外，還能幫孩子、小民做什麼？又為下世代留下什麼樣的環境？三人決心要翻轉政治、讓政治從生活中出發。

她們成立高雄親子掃街大隊，要以騎腳踏車傳達乾淨選舉、小民參政一起來的概念， 歐巴桑聯盟17日帶著小朋友，從北高雄一路掃到南高雄， 沿途受到民眾的支持與注目，今晚上直播節目，受到許多婆婆媽媽支持。

江敏榕、沈玉玲、于仙玲三人參政理念有兒童人權、親子友善、環境正義、性別平等、勞工權益、小民參政六大方向，她們認為政治的盤根錯結，長久以來已成為算計，市議員跟里長搶著工作，從地方綁樁到中央，成為鞏固個人社會階級、成為家族事業、成了許多不能說的秘密，她們希望用小民參政方式，打破這種生態。

她們素顏、拖鞋出門掃街，邊拜票邊照顧自己的孩子，還要扛著大小包，就是不製造選舉垃圾和空污，歐巴桑參選聯盟表示，三十多年來看著高雄的轉變，雖不完美也一直在改變的路上，「歐巴桑不喜歡裝熟握手拜票」沒有激情的選前之夜，卻有熱情的腳踏車之日，ㄧ起騎車流汗從生活翻轉政治。