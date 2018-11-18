選前超級星期天 鄭文燦：選對市長，桃園會變不一樣

2018-11-18 23:57

〔記者李容萍／桃園報導〕選前的超級星期天，拚連任的桃園市長鄭文燦，18日前往中壢、平鎮區三個傳統市場、中平商圈掃街拜票，沿途與支持者擊掌，並比出「五告讚」的手勢合影；他表示，桃園一直在進步，沒有藍、綠的差別，「選對市長，桃園會變得不一樣」，將以一步一腳印方式到市場、夜市、商圈拜票，並搭配晚會造勢的方式，走入群眾爭取每一張選票。

鄭文燦8日開始請假投入選舉的首日，一大早天還沒亮，凌晨4點30分即抵達首站桃園漁市場拜票，隨後趕到中壢青果市場、新明市場拜票；為印證「鐵人市長」很耐操，這幾天鄭文燦除續跑市政建設行程，也狂掃桃園力行市場、八德大湳市場、桃園大業黃昏市場、桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、蘆竹南崁市場、楊梅市場、中壢中北市場、龜山市場、中壢中原夜市、大溪市場、楊梅埔心市場、龍潭第二市場。

鄭文燦競選總部發言人王文萱表示，選戰最後衝刺，鄭文燦4年的政績普遍獲得肯定，在選戰最後幾天，重要的是讓市民相信「鄭文燦會做事，4年改變桃園市」，讓大家認為投下這一票很有價值，並且衝高得票，讓市長說話更有份量，才能為桃園爭取更多建設，讓桃園繼續更好。

王文萱也說，「千里之行始於足下」是鄭文燦從政的信條，上任以來全年無休，每天都是挽起袖子，努力做事，選戰最後從早到晚持續掃街拜票，走入市場、店家，握住每一雙手，希望再次獲得市民肯定。

鄭文燦17日「會做事連線」的新北市長候選人蘇貞昌、新竹市長候選人林智堅一起到中壢合體，以車隊掃街；18日下午和晚上前往新竹市及新北市站台，希望「會做事連線」合體，希望透過北台灣會做事連線，讓會做事成為地方治理的潮流。