侯友宜選前黃金周大打溫情牌 眼眶泛紅喊「老婆我愛你」

國民黨新北市長候選人侯友宜的「溪北大造勢」18日晚間舉行。（記者陳心瑜攝）

2018-11-19 00:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕選前超級星期天，國民黨新北市長候選人侯友宜的「溪北大造勢」18日晚間在新莊體育館舉行，侯友宜大進場前，大螢幕播放他受訪談21年前攻堅南非武官官邸圍捕陳進興的專訪畫面，侯友宜接著在黨籍市議員簇擁下進場，侯友宜除了回憶當年「在槍口上討生活」的警察生涯，更在台上溫情向選戰期間從未露面的太太喊話「老婆我愛你」，一旁的議員也忍不住拭淚。

侯友宜上台時，除了向台下觀眾表示21年前的此時，就是自己不帶一把槍圍捕陳進興的時刻，更說太太當晚問他「進去時有沒有想過我們母子？」太太永遠都知道老公不屬於自己，而是奉獻給中華民國、奉獻給工作，更說太太因為要保護小孩、保護先生不被歹徒報復，犧牲自己可以一起風光在台前亮相的機會，默默為家庭付出。

侯友宜更提高音量，說要向太太說聲「謝謝你」，「謝謝老婆讓我有機會站在這裡，謝謝老婆」，侯友宜說太太反對自己出來選舉，但太太知道自己心裡只有國家正義和榮譽，因此選舉到現在，太太默默在背後守護家庭，給自己支持的力量，讓自己永遠充滿活力和希望，要在選戰黃金周，對著老婆再說一次「老婆我愛你」。

侯友宜說，自己用感恩惜福的心情選舉，表示台灣都是一家人，因此自己選舉用的是正向惜福的心情，這次面對是自己的老長官的對手，「更要尊重和惜福」。

侯友宜話鋒一轉，表示選舉會有不斷的抹黑、攻擊，這幾天被攻擊的是新莊購地案，明明是老婆和姊妹繼承的家族遺產，卻被說成炒地皮、都更，但自己是為了不想佔別人便宜。

侯友宜說，自己只希望卸任的時候，能夠聽到市民一句「侯友宜做得不錯」，強調自己追求的是定位，「而不是那個市長的職位。」