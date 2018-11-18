蔡正元批傅榆破壞默契 鄉民：何不叫張藝謀別先吃豆腐

蔡正元（中）認為，傅榆（左1）讓金馬典禮淪為統獨戰場；網友則認為張藝謀（右）才是始作俑者。（資料照，本報合成）

2018-11-18 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕第55屆金馬獎昨（18）日落幕卻引發統獨議題，前立委蔡正元卻今（18）日在臉書上，抨擊支持台灣獨立的藝術工作者，「率先破壞相互包容的默契」，被鄉民砲轟「張導（張藝謀）不起頭不就沒事了」。

蔡正元表示，每年1度的金馬藝術盛會「靠李安的面子，請來大陸許多大咖」，但台灣導演傅榆卻藉著發表獲獎感言的機會，當眾說出台獨言論，「在一個包容統獨的場合，率先破壞相互包容的默契」，以至於幾乎所有中國影劇人員會後全缺席酒會，呼籲主辦單位在第56屆金馬獎舉辦前，要對統獨議題有所定調，否則會讓李安裡外不是人。

有眼尖的批踢踢實業坊鄉民發現，第55屆金馬獎是由中國導演張藝謀首先在致詞時，談及「年輕導演的作品，代表中國電影的希望」，而後在傅榆獲頒最佳紀錄片時表示，「希望我們的國家可能被當成一個獨立的個體來看待」，最後中國演員涂們在頒發最佳女主角獎項時，竟說「特別榮幸再次來到中國台灣金馬」。

許多批踢踢鄉民對於蔡正元的貼文指出「支蛆還敢扯李安哦」、「又來了，只檢討自己人」、「張藝謀先說的，9.2又在混淆試聽」、「還以為還在關」、「自我審查」、「傅導根本沒提到台獨」、「自己人催票，韓導崩潰」、「雙重標準的極致」。

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