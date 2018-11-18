基進黨今晚會 高喊抗中戰韓護台

基進黨舉辦「戰韓護台」造勢大會，集結五千人高喊「凍選」。（記者陳文嬋攝）

2018-11-18 23:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數，台灣在地青年組成的基進黨今晚於三鳳宮舉辦「戰韓護台」造勢大會，本土社團台灣南社及許多民主前輩現身力挺，現場集結5000人參與，高喊「抗中戰韓」，基進黨「凍選」，場面熱鬧滾滾。

晚會今晚於三鳳宮登場，基進黨台南、高雄共9名候選人大合體，由獨立樂團滅火器主唱楊大正站台，帶著大家演唱《長途暝車》揭開序幕，南社社長翁銘章、喜樂島總召集人郭倍宏、農運前輩戴振耀胞弟戴振惠均到場力挺。

台灣南社社長翁銘章批評韓國瑜是「豪洨」瑜，他去過北京是真正「北漂」，這次選舉中國與國民黨聯手，透過網路抹黑高雄、欺壓台灣人，他以藝人詹雅雯被欺壓為例，反問「難道台灣人有錯嗎?」台下民眾回應「台灣人沒有錯」。

他強調台灣民主不是天上掉下來，是一代又一代人拚命爭取來，這次選戰是自由民主對抗獨裁專制的選戰，他要交棒給有戰力又堅定的基進黨青年，號召大家給他們機會為台灣打拚。

基進黨主席陳奕齊表示，這次選舉中國介入這次台灣選舉，以高雄為中國入侵的缺口槓桿，要完成2020年的二次復辟，屆時台灣不只重蹈馬英九執政時親中的道路，恐成為目前儼然成形「全球防中民主連線」對立，喪失加入世界經濟秩序重整難得的契機，勢必被全世界孤立。

陳奕齊喊出「抗中戰韓」，為台灣未來打造一條路，基進黨青年可以承受苦難，但無法忍受高雄淪陷中國，義無反顧地力抗中國「韓」流，全台12個候選人全壘打只需要18萬票，台灣人一定給得起，他更破除分票、搶救謠言，號召大家堅定支持扛得起台灣未來的基進黨青年。

農運前輩戴振耀胞弟戴振惠說，韓國瑜展現的是中國功夫，民進黨找不到辦法時，基進黨青年軍提出「破韓政見」，一戰成名把韓國瑜打到破功，他號召大家24日投給基進黨，把韓國瑜丟進高雄港「北漂」回去。

楊大正以《長途暝車》反擊韓國瑜「北漂」假議題，他要告訴所有疼惜家鄉的高雄人，儘管過去黨國體制長期執政，造成南北發展嚴重不平衡，卻有一群不會恥笑高雄又老又窮，且深刻瞭解高雄之痛、深知改革之路難行，卻願意投身政治的年輕基進人，等待大家乘車返鄉，找尋一條改變高雄的路。

基進黨候選人李雨蓁說，這場選舉是高雄選戰最關鍵一役，當中國勢力步步進逼，民進黨習於溫吞時，基進黨青年站上捍衛台灣的第一線，正面對抗中國韓流入侵高雄。