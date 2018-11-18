世界臺灣商會成員 陪同許明財掃街拜票

世界臺灣商會成員與許明財掃街拜票。（競總提供）

2018-11-18 23:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕世界臺灣商會聯合總會第十一屆總會長溫玉霞，傍晚率領世界各州商業代表150人，為國民黨新竹市長候選人許明財加油、打氣。一行人先到天公壇參觀、拜拜後，再和許明財選總部人員一起掃街拜票。代表團向兩旁商家和行人喊話、拉票；熱情的民眾都揮手回應，甚至有人燃放鞭炮助陣。

許明財表示，非常感激這些來自海外各地商界代表。有了他們這份溫暖人情加持，讓他感到更加有動力，希望新竹市的鄉親、市民朋友，一定要支持；尤其是藍營和支持者要更加團結，才不會讓對手的分化策略所打擊。

助選團團長溫玉霞是前總統府國策顧問，除了代理汽車生意外，還是南非賴斐台商學校的董事長。她說，所有代表團成員都是在獲知臺灣的選舉後，基於對臺灣的熱愛，還有那份愛國、愛鄉、愛同胞的情誼，決定組團回來替國民黨籍的候選人加油、打氣。

她說，從國民黨中央黨部那邊得知的消息，認為新竹市長候選人許明財除了忠厚老實外，還曾是位認真、努力又肯為鄉親、市民服務的市長。因此，決定在今天的重要時刻，前來為許明財助選，希望多少幫他拉點票。她也不忘扮演助選員，拜託大家支持4號許明財！

這些助選團成員當中，有人表示曾4度回到臺灣來，發現真的沒什麼重大進步，有些較偏遠地方，落後國外開發國家太多了，似乎很難趕上。但臺灣的基本實力還在，大家要選擇能帶給人民幸福、快樂的執政黨，還有肯為選民著想、服務的候選人。