無懼黨紀處分 陳景峻疾呼：不能讓柯P謝幕！

台北市長候選人柯文哲（見圖）今天舉辦「光榮城市」園遊會活動。（記者黃耀徵攝）

2018-11-18 22:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕選前黃金周末，無黨籍台北市長候選人柯文哲拚連任，今天選在「北門」廣場舉辦「光榮城市」園遊會活動，雖然沒有政壇大咖助陣，但民進黨籍副市長陳景峻嘶啞高喊「柯文哲沒日沒夜的為台北市打拚，大家不能讓他謝幕，要繼續拚」！

活動下午2點開始，截至晚間7點，主辦單位表示現場已湧入人數超過2萬5000人。柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒說，北門前的博愛路，是台北城的第一條路，選在這舉辦活動，意謂著繼往開來。

民進黨籍的台北市副市長陳景峻今晚7時20分左右上台獻唱，他致詞提到3年前不認識柯文哲，有次柯打給他說「你要來台北市幫我推展市政嗎？」他本來已經退休，但後來一口答應。

陳景峻表示，柯文哲每天早上7點半就上班，如果有時他偷懶沒去，柯還會說陳副怎麼沒來，柯文哲3年多來沒有休息過，為了改變政治，帶領台北往前走，像這樣的人是不是要疼惜。

陳景峻疾呼，改變持續在發生，要相信台北，要相信柯文哲，要把政治做改變，請大家支持，相信台北、相信柯文哲。陳景峻也炒熱現場氣氛，不斷問台下「下禮拜要投誰，要投柯文哲的請舉手」，此外，陳也說柯文哲沒日沒夜的為台北市打拚，大家不能讓他謝幕，要繼續拚。